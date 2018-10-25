الفيصلي يستعيد توازنه على حساب الرائد

متابعة- محمود العوضي

افتتحت أمس، منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بإقامة مواجهة واحدة، جمعت فريقي الفيصلي والرائد على ملعب “مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة”.

وقد تمكن فريق الفيصلي من استعادة خطورته وهيبته الغائبة منذ بداية الموسم، واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة 2-صفر، سجلهما اللاعب جوزيف أكبالا قبل نهاية شوط المباراة الأول بـ 4 دقائق، وفي الدقيقة 73 من الشوط الثاني.

وبذلك رفع الفيصلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط، في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب. وتقام اليوم 3 مباريات، ضمن الجولة ذاتها، بين الاتفاق والحزم، والأهلي مع الفتح، والهلال ضد الاتحاد.