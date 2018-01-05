الفيصلي يعيد لاعبه الأرجنتيني كابريرا

حرمة- البلاد

أعلن نادي الفيصلي، عودة لاعبه جونزالو كابريرا إلى صفوف الفريق الكروي، بعد انتهاء فترة إعارته للدوري الماليزي.

وجاء عبر الحساب الرسمي للفيصلي على موقع “تويتر”، أن كابريرا الذي خاض تجربة احترافية مع فريق جوهر الماليزي، عاد ليكمل ما تبقى من عقده، الممتد لـ 3 مواسم إضافية.

وقد شارك اللاعب الأرجنتيني في 25 مباراة مع فريق جوهر، سجل خلالها 15 هدفاً، وصنع 5، وحقق الثنائية المحلية “الدوري والكأس الماليزي”. وكان فوك رازوفيتش المدير الفني للفيصلي، منح لاعبي الفريق الأول راحة لمدة يومين، وعاود الفريق تدريباته أمس على ملعبه.