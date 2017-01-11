العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الفيصلي يفوز على هينان الصيني

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الفيصلي يفوز على هينان الصيني
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الإمارات- وكالات

فاز فريق الفيصلي وديا على فريق هينان الصيني بهدف دون رد سجله محمد مجرشي.

ويخوض الفيصلي في الوقت الحالي معسكرا في مدينة خورفكان الإماراتية تحضيرا لعودة مباريات دوري جميل للمحترفين.

وشهد اللقاء مشاركة العديد من العناصر بالفريق رغبة من مدير الجهاز الفني الكرواتي ” تومسيلاف ايكوفيتش ” بمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاءات الماضية، والوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم خلال الفترة المقبلة .

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التصنيف: الرياضة

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