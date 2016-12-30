الفيصلي يكسب القادسية بثلاثية

شارك عبر واتساب

جدة ـ البلاد

تغلب فريق الفيصلي على القادسية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وتقدم القادسية عن طريق عبد المحسن فتح الله عند الدقيقة 19 وأدرك لويز غوستافو التعادل للفيصلي من ركلة جزاء عند الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 .

وفي الشوط الثاني تمكن ايفيرالدو ستوم من تسجيل هدفين عند الدقيقتين 67 و85 ليتقدم الفيصلي 3-1 قبل أن يسجل متعب النجراني الهدف الثاني للقادسية عند الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز مهم للفيصلي 3-2 رفع به رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع وتجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز العاشر .