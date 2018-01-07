الفيصل : الأمر الملكي أسعد جميع أطياف الشعب السعودي

جدة- البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم .

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية لخادم الحرمين الشريفين :” أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة ، أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة التي أسعدت جميع أطياف الشعب السعودي بما تحمله في طياتها من بشرى بالخير والعطاء والسخاء لرفع أعباء المعيشة عنهم ، ولمواكبة الإجراءت التصحيحة التي اتخذتها الدولة رعاها الله لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وما تضمنته أوامركم الكريمة – رعاكم الله- من لفتة أبوية حانية تجاه شعبكم الوفي وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم”.وختم سموه بالقول:” أسال المولى عز وجل أن يحفظكم برعايته وأن يمد في حياتكم الغالية أعواماً مديدة ، وأن يحفظ بلادنا في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة لمزيد من التقدم والإزدهار والأمن والأمان”.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة في برقية مماثلة الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظه الله- جاء فيها :”أرفع لسموكم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه- المواكبة للاجراءات التصحيحية للاقتصاد الوطني التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وما جاء في طياتها من الخير والعطاء للشعب السعودي الوفي للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين”.

وختم سموه بالقول :” اسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة لمزيد من التقدم والازدهار و الأمن والأمان”.