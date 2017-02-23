الفيصل: العلم والفكر والثقافة يرتقون بالوطن إنسانًا ومكانًا

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة مؤخرًا، مدير عام التعليم بجدة، عبدالله الثقفي، يرافقه عددٌ من قيادات الإدارة والطلبة والطالبات الفائزين بجائزة وزارة التعليم للتميّز.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة في بداية اللقاء، الفائزين والفائزات على حصدهم الجائزة الوزارية للتميز، وخاطبهم قائلا: “إن فوزكم بالجوائز مصدر سعادة وفخر واعتزاز لنا، وهي أبلغ رسالة من وزارة التعليم، التي قدّرت تميزكم وجهودكم، فكرمتكم نظير إنجازاتكم، مضيفا: “إن مستقبل البلاد مبني على العلم والثقافة والفكر، فهي التي ترتقي بالوطن إنسانًا ومكانًا”.

وحثّ الفيصل أبناءه وبناته الطلاب، على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية، ومواصلة التمّيز للنهوض بالوطن، والوصول به إلى المكانة التي يستحقها في مصاف الدول المتقدّمة، محفزًا إياهم على العمل الجاد والمنافسة، لحصد جوائز العلوم المتقدّمة في المحافل المحلية والدولية.

من جهته قدّم المدير العام للتعليم بجدة الشكر والتقدير للقيادة على دعمها اللامحدود للتعليم في المملكة على وجه العموم وفي جدة بشكل خاص، مثمنًا دعم ومتابعة الأمير خالد الفيصل واهتمامه بالتعليم في المنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأكد الثقفي أنّ استقبال وتهنئة أمير منطقة مكة المكرمة لقيادات الإدارة والطلبة والطالبات الحاصلين على الجوائز، ستكون حافزا للجميع لمواصلة السير نحو جودة الأداء التعليمي والتربوي، وتشحذ الهمم وتحفّز العزائم، للمنافسة على حصد الجوائز في حقول الإبداع، مضيفا أن نصائح وتوجيهات سموه ستكون رسالة يحملها الفائزون لزملائهم، لتشجعهم على التميّز ورفع اسم الوطن عاليًا في المناسبات والمسابقات العالمية والمحلية.

يذكر أن تعليم جدة حقق المركز الأول في الجائزة لفئة التميز الإداري، كما حقق منسوبو ومنسوبات تعليم جدة 13 مقعدا من فئات الجائزة المختلفة، وذلك خلال الحفل الذي حضره وزير الدكتور أحمد العيسى في الرياض مؤخرا.

وعلى صعيد المناسبات العالمية حصد تعليم جدة أيضا العام الماضي خمسة أوسمة في بيانات جلوب للربع الثالث لعام 2016 في مجالات المناخ والفينولوجي ورطوبة وحرارة التربة، كما حازت الإدارة على جائزة التميز في جميع مجالات برنامج “إجازتي” الترفيهية والتطوعية والسياحية والوظيفية، كذلك حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أحد المراكز الثلاثة الأولى الفائزة عن فئة إدارات التعليم التي حققت درجة استحقاق التميز في جائزة الوزارة للتميز في دورتها السابعة للعام الدراسي 1437- 1436هـ.