الفيصل: ملتقى مكة الثقافي يهدف لتعزيز القيم في المجتمع

جدة- البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في الإمارة بجدة أمس الاجتماع التطويري لملتقى مكة الثقافي بعنوان “كيف نكون قدوة ؟” الذي ستنطلق دورته الثالثة العام المقبل 1440هــ.

وأكد سموه خلال الاجتماع، أن ملتقى مكة الثقافي يعد تظاهرة هدفها تعزيز القيم الثقافية لدى أفراد المجتمع ممثلين في الأب في منزله, والمعلم في مدرسته, والخطيب في مسجده, والمسؤول في إدارته, مقدماً شكره وتقديره لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح الملتقى في موسميه الأول والثاني, حاثاً الجميع في ذات الوقت على أهمية تطوير البرامج والأنشطة, ما يتوافق وموضوع الملتقى في موسمه الثالث, الذي سيلعن عنه قريباً.

من جهته أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح, أن جميع اللجان المعنية بالملتقى, بدأت العمل على تطوير برامج الملتقى وفعالياته, والبناء على النجاحات التي تحققت في العامين الماضين, ووصولاً لتحقيق الأهداف التي يقام من أجلها, مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الخطة التطويرية للملتقى المقترح تنفيذها في الدورة الثالثة, والخطتين التنفيذية والزمنية لملتقى ” مكة الثقافي” لموسم 1440هــ.

يذكر أن “ملتقى مكة الثقافي” نجح في عاميه الأول والثاني, في تقديم برامج ثقافية, وفعاليات معرفية متميزة, أسهمت في بناء الإنسان, وتنمية قدراته, واستثمار المقومات الثقافية, والطاقات الإبداعية, في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد, وتطوير العمل الثقافي, والفكري والمعرفي, إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي والبرامج المعرفية, ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي, والمعرفي للجهات الحكومية, والمؤسسات الأهلية بالمنطقة, والتحسين المستمر للأداء, ورفع مستوى جودته.