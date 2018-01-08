الفيصل يؤكد أهمية تطوير البنية الرقمية وتوفير اتصالات متطورة

جدة – عبد الهادي المالكي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وأهمية توفير خدمات اتصالات متطورة للمواطنين والمُقيمين تواكب ما يشهده العالم من نقلات تقنية متسارعة وتلبية احتياجاتهم في كافة مدن ومناطق المملكة, وإحداث نقلة نوعية ترتقي بالخدمات الإلكترونية في مدن ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمقر الإمارة في جدة بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه يرافقه معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس, وعدد من وكلاء الوزارة.

من جانبه قدّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شرحاً مفصلاً عن خطط الوزارة لنشر النطاق العريض اللاسلكي وإيصال الخدمة لأكثر من 2250 قرية وتجمع سكني وتغطية ما يزيد 100 ألف منزل بالمناطق غير مشمولة بالخدمة, بالإضافة إلى نشر خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية لأكثر من 400 ألف منزل في منطقة مكة والوصول إلى تغطية ما يربو عن 850 ألف منزل بنهاية العام 2020م.

وتطرق معاليه إلى سير العمل في المشروعات الحالية الجاري تنفيذها من قِبل الوزارة والمشاريع التي تم إنجازها بنجاح بغرض إيصال الألياف الضوئية للمدن لأكثر من 40 ألف منزل في المنطقة, كذلك الخطط الرامية لتطوير البنية التحتية الرقمية في المدن والمحافظات والقرى بمنطقة مكة المكرمة بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار والوصول إلى مجتمع واقتصاد معرفي وإحداث نقلة رقمية نوعية متطورة لخدمة المواطنين والمقيمين.