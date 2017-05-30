الفيصل يؤكد أهمية دور لجنة السقاية والرفادة

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مكة المكرمة – احمد الأحمدي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة أهمية الدور الذي تقوم به لجنة السقاية والرفادة لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام خصوصا في الشهر الكريم.

وقال سموه بعد استعراض خطة لجنة السقاية والرفادة خلال رمضان الحالي في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة ،” إن هذه الخطة تثلج الصدر كونها تتضمن فعل الخير في هذا الشهر الكريم وفي مكة المكرمة ، ويشرفني أن أشارككم السعادة التي تشعرون بها وأنتم تخدمون ضيوف الرحمن، وهو العمل الذي خصنا الله به ، وشرفنا بأن نكون مجاورين لبيته الحرام وخداما لقاصديه”.

ولفت سموه إلى أن المملكة قيادة وحكومة وشعبا ، تتشرف بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن ، بما يكفل تحقيق الراحة لهم منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين بإذن الله.

وبحسب العرض فإن خطة اللجنة لموسم رمضان الحالي تستهدف توزيع قرابة 10 ملايين وجبة منها 4.5 مليون وجبة في ساحات الحرم المكي الشريف ، و 4.4 مليون وجبة في أحياء وميادين العاصمة المقدسة ، و 60 ألف وجبة في المنافذ وأخيرا 440 ألف وجبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

على صعيد آخر يرعى سموه مهرجان فرح جدة لتزويج 1400 شاب وفتاة الذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة مساء الأربعاء الثالث من شهر ذي القعدة 1438هـ الموافق (26 يوليو 2017) بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة أحمد آل سلطان عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة لرعايته الأبوية الحانية لهذا الحدث الاجتماعي الكبير الذي يرسم البسمة والسعادة في نفوس أبنائنا وبناتنا، مؤكداً أن هذا ما عودنا عليه سموه من اهتمام ورعاية بالشباب خاصة حيث نلمس وقفاته الكبيرة ودعمه السخي واللامحدود لبرامج وأنشطة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة في كل عام.