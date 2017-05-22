الفيصل يؤكد على التكامل التنموي بين مجلس المنطقة و(المحلية)

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جدة – عبد الهادي المالكي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, أهمية التكامل بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات لتحقيق التنمية .

وقال الأمير خالد الفيصل لدى افتتاحه بمحافظة جدة امس, أعمال ورشة عمل التكامل التنموي بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية ” سعيدٌ بما وصلت إليه المجالس المحلية في المحافظات من تطور منذ بداية تشكيلها، كذلك بالتحّول والتطور في أسلوب العمل وطريقة الأداء” , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة , ونائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر, وعدد من أصحاب السمو والمعالي ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة .

وأشار سموه إلى أن المجالس المحلية في المحافظات أدركت أهميتها, ما انعكس إيجاباً على ارتفاع سقف المطالب والنقاش والحوار , كذلك التطور في نوعية المشاريع التي تحتاجها تلك المحافظات , مؤكدا أهمية تطوير العمل في مجلس المنطقة والمجالس المحلية لتحقيق التنمية وآمال أهالي المنطقة .

من جانبه أفاد مستشار أمير المنطقة المشرف العام على وكالة الإمارة للشؤون التنموية الدكتور هشام الفالح أن أعمال الورشة قد بدأت في وقتٍ سابق اليوم , بحضور أعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية في محافظات منطقة مكة المكرمة, بهدف تطوير أداء المجالس المحلية ورفع مستوى التواصل والتنسيق فيما بينها , وتفعيل دورها لتكون رافداً لمجلس المنطقة ليسهم في دراسة واقتراح احتياجات المحافظات من المشاريع الخدمية والتنموية واقتراح الأولويات ومتابعة تنفيذها.

وبين أن المشاركين في ورشة العمل سيسعون لتحقيق العديد من الأهداف منها : بناء آلية عمل مشتركة بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية وتفعيل وتعزيز دور المخطط الإقليمي في مشاريع المنطقة التنموية، كذلك تحفيز الاستثمار في المحافظات من خلال أبناء المحافظات من رجال الأعمال , إضافة إلى رفع مستوى التنسيق والتواصل بين المحافظات ، مشيراً إلى أنه سيشارك في ورشة العمل أكثر من 300 شخص يمثلون مجلس المنطقة ومحافظي المحافظات وأعضاء المجالس المحلية والبلدية وهيئة تطوير المنطقة والغرف التجارية والجامعات .

وعدّ الدكتور الفالح الورشة الأولى من نوعها التي تسعى الإمارة لإقامتها لتضم جميع المجالس المحلية بالمحافظات مع مسؤولي الأجهزة الحكومية للتحاور والتشاور المباشر لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات والمرافق بالمنطقة.

وفي ختام الورشة جرى رصد عدد من التوصيات التي سيتم الرفع بها لسمو أمير المنطقة لاعتمادها والتوجيه حيالها.