الفيصل يؤكد على تصحيح صورة المسلمين

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جدة – عبدالهادي المالكي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة امس الشيخ صالح المغامسي الذي التقى سموه بناءً على دعوة من الإمارة للمشاركة في ندوات ملتقى مكة الثقافي.

وأعرب أمير المنطقة عن شكره للمغامسي على جهوده في إبراز الصورة الحقيقة للإسلام ” مشددا على مسؤولية الجميع في العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المسلمين ، والدعوة للوسطية التي هي منهج الإسلام الصحيح .

وفي شأن ذي صلة يقدّم الشيخ صالح المغامسي بناءً على دعوة من إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في الأمانة العامة لملتقى مكة الثقافي مساء اليوم الثلاثاء ندوة في جامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان ” كيف نكون قدوة “.