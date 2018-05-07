الفيصل يبحث أوجه التعاون بين إمارة مكة و«الخدمة المدنية»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , في مكتب سموه بجدة , معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان , يرافقه عدد من وكلاء الوزارة.

وأكد الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء , ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في المجالات كافة ، بما في ذلك الأنظمة واللوائح الخاصة بموظفي القطاعات الحكومية في الدولة ، إلى جانب استخدام التقنية في تسهيل الإجراءات ، مشددا سموه على أهمية الاستمرار في التطوير الذي يعد أهم خطوة للاستقرار والإنتاج.

واستعرض سمو أمير منطقة مكة المكرمة مع معالي وزير الخدمة المدنية , أعمال الوزارة خاصة تلك المتعلقة بمنطقة مكة المكرمة ، كما بحث سموه أوجه التعاون بين وزارة الخدمة المدنية وإمارة منطقة مكة المكرمة