محليات

الفيصل يترأس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time2 / شعبان / 1439 هـ      18 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

قررت اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل أمير المنطقة ، مستشارخادم الحرمين الشريفين ، إيقاف أعمال القطع الصخري بجبال العاصمة المقدسة على أن يتمّ الرفع لسموه بتقريرعاجل عن التطورات في هذا الشأن.

ولدى ترؤس أميرمنطقة مكة المكرمة اجتماع اللجنة بمقرالإمارة بجدة اليوم ، تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل لدراسة آثار القطع الصخري في جبال مكة المكرمة ، تتولى تنفيذها هيئة تطويرالمنطقة ، وأمانة العاصمة المقدسة ، وهيئة المساحة الجيولوجية بمشاركة مؤسسات وجهات علمية لبحث الآثار المترتبة على هذا الأمروما تشكله من أخطار وحوادث سقوط وانهيارات صخرية على المنازل المأهولة بالسكان ، وعرض النتائج المبنية على دراسة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

واستعرض الأميرخالد الفيصل خلال الاجتماع إنجازات وتقاريراللجنة في الفترة الماضية ، كما تمت مناقشة مخاطرالأمطاروالسيول بمحافظات المنطقة والإجراءات المتخذة للحد من هذه المخاطر ، وفي هذا الصدد أوصت اللجنة باتخاذ التدابيرالاحترازية في الأودية والمحافظات وفق دراسات هيدرولوجية معتمدة بشكل عاجل مع صيانة الطرق والأنفاق والعبارات وشبكات تصريف مياه الأمطاروالسيول ، وإزالة ما بها من عوالق ورفع كفاءة المعدات الخاصة بشفط تجمعات المياه ومعالجة مخاطر تساقط الصخور، كذلك ايجاد الحلول المناسبة لتصريف المياه السطحية وفق أسس علمية تتواءم وطبيعة المنطقة الطبوغرافية ، ومعدلات هطول الأمطار المتوقعة حالياً ومستقبلاً.

وأوصت اللجنة كذلك بأهمية تفعيل دورلجان إزالة التعديات لمنع إقامة المزارع والاستراحات في مجاري الأودية ، وإزالة العقوم الترابية في بطون الأودية ومجاري السيول ، ووضع اللوحات الإرشادية التوعوية والتحذيرية اللازمة مع التأكيد على الجهات المعنية بعدم التصريح بإنشاء أي منشآت سكنية أوتجارية أوصناعية في مجاري الأودية وممرات السيول ، والأخذ بالاعتبارتأثيرتلك المشاريع على المجاري المائية الطبيعة ، مع الالتزام بالأنظمة التي تتطلب عمل الدراسات الهيدرولوجية للمشاريع الإنشائية.
وتخلل الاجتماع أيضاً مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

abdulslam

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *