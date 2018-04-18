الفيصل يترأس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة

قررت اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل أمير المنطقة ، مستشارخادم الحرمين الشريفين ، إيقاف أعمال القطع الصخري بجبال العاصمة المقدسة على أن يتمّ الرفع لسموه بتقريرعاجل عن التطورات في هذا الشأن.

ولدى ترؤس أميرمنطقة مكة المكرمة اجتماع اللجنة بمقرالإمارة بجدة اليوم ، تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل لدراسة آثار القطع الصخري في جبال مكة المكرمة ، تتولى تنفيذها هيئة تطويرالمنطقة ، وأمانة العاصمة المقدسة ، وهيئة المساحة الجيولوجية بمشاركة مؤسسات وجهات علمية لبحث الآثار المترتبة على هذا الأمروما تشكله من أخطار وحوادث سقوط وانهيارات صخرية على المنازل المأهولة بالسكان ، وعرض النتائج المبنية على دراسة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

واستعرض الأميرخالد الفيصل خلال الاجتماع إنجازات وتقاريراللجنة في الفترة الماضية ، كما تمت مناقشة مخاطرالأمطاروالسيول بمحافظات المنطقة والإجراءات المتخذة للحد من هذه المخاطر ، وفي هذا الصدد أوصت اللجنة باتخاذ التدابيرالاحترازية في الأودية والمحافظات وفق دراسات هيدرولوجية معتمدة بشكل عاجل مع صيانة الطرق والأنفاق والعبارات وشبكات تصريف مياه الأمطاروالسيول ، وإزالة ما بها من عوالق ورفع كفاءة المعدات الخاصة بشفط تجمعات المياه ومعالجة مخاطر تساقط الصخور، كذلك ايجاد الحلول المناسبة لتصريف المياه السطحية وفق أسس علمية تتواءم وطبيعة المنطقة الطبوغرافية ، ومعدلات هطول الأمطار المتوقعة حالياً ومستقبلاً.

وأوصت اللجنة كذلك بأهمية تفعيل دورلجان إزالة التعديات لمنع إقامة المزارع والاستراحات في مجاري الأودية ، وإزالة العقوم الترابية في بطون الأودية ومجاري السيول ، ووضع اللوحات الإرشادية التوعوية والتحذيرية اللازمة مع التأكيد على الجهات المعنية بعدم التصريح بإنشاء أي منشآت سكنية أوتجارية أوصناعية في مجاري الأودية وممرات السيول ، والأخذ بالاعتبارتأثيرتلك المشاريع على المجاري المائية الطبيعة ، مع الالتزام بالأنظمة التي تتطلب عمل الدراسات الهيدرولوجية للمشاريع الإنشائية.

وتخلل الاجتماع أيضاً مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.