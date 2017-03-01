الفيصل يترأس اليوم اجتماع لجنة تطوير محافظة الطائف

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جدة -عبدالهادي المالكي

يرأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اليوم الأربعاء بمقر اللجنة العليا في الطائف الاجتماع السابع للجنة.

ويعقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة العليا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، والمهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية ، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، كما سيشارك بالاجتماع وزير الاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل .

وخلال الاجتماع يستعرض سمو رئيس وأعضاء اللجنة مشروع الطائف الجديد، ومشروعات تطوير محور الهدا – الشفا (كورنيش السحاب) ، كما ستتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة .

كما يضع أمير منطقة مكة المكرمة ، حجر الأساس لعدد من المشروعات الكبرى بالطائف الجديد ، ويفتتح عدداً آخر من مشروعات أمانة محافظة الطائف ، إذ يدشن سموه

مشاريع ، دوار المئوية ، وطريق الملك خالد ، وحديقة العنود ، وحديقة أم العراد ، وعددا آخر من الحدائق في مختلف أنحاء المحافظة.

يذكر أنه ومنذ اللحظات الأولى لمشروع الطائف الجديدة، انبثقت اللجنة العليا لتطوير المحافظة بدءاً من التخطيط إلى التنظيم والتنفيذ، لتتولى مسؤولية المشروعات التنموية في الطائف، وفي مقدمتها مشروع تطوير المحور السياحي “الشفا الهدا”، مشروع وسط مدينة الطائف التاريخي، وتأهيل المواقع الأثرية، وإعادة تأهيل وتطوير المشاريع الخدمية وفق خطة عشرية. علامة فارقة ولم يكن مخطط الطائف الجديدة مخططاً هندسياً تنموياً فحسب، وإنما مخططاً شبه إقليمي، عزز الدور الوظيفي للمدينة كمركز تنمية على مستوى الوطن تماشياً مع توصيات الاستراتيجية الوطنية العمرانية، وذلك بتبني المخطط شبه الإقليمي فكرة تحقيق الربط بين أجزاء المحافظة، وإنشاء شبكة طرق تتسم بالتدرج، مؤكداً الارتقاء بمستوى الطرق التي تربط بين القرى بمستوياتها المختلفة والمراكز الحضرية.

مطار دولي:

تتميز المشاريع الحيوية للطائف الجديد بميزة مختلفة عن بقية المشاريع، حيث إن معظمها ينفذ بشكل مستقل عن ميزانية الدولة من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، فمطار الطائف الجديد الذي تمت ترسيته سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص دون أن تتحمل الدولة أي مبالغ من ميزانيته، وبالتالي سيتم توفير ملياري ريال لخزينة الدولة. ويتميز المشروع باستيعابه نحو 5 ملايين راكب في العام، وهو رقم مرشح للزيادة عاماً بعد آخر.

وبإنجاز مطار الطائف الدولي، تكون رؤية 2030، حققت أولى مشاريعها في منطقة مكة المكرمة، على أرض الواقع بمشروع وطني يقدم الخدمات لكل المواطنين، بالإضافة إلى حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

واحة التقنية:

شهدت محافظة الطائف مراسم اختيار تحالف شركات عالمية لتصميم (واحة التقنية)، والتي تضمنها عقد بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وممثلين عن مجموعة “مورجانتي” لتخطيط وتصميم الواحة الكبرى للتقنية بالطائف، ويحقق المشروع بعد الانتهاء منه الرؤية التنموية للمحافظة، والتي تكمن في إنشاء مدينة حيوية تجسد التخطيط الحضري، وتدعم التنمية الاقتصادية.

الانسجام مع البيئة:

تقوم رؤية “الطائف الجديد” على إنشاء مدينة ذات انسجام مع البيئة والثقافة وتدعم وتطور الاقتصاد المحلي والوطني، وسيتم العمل وفقاً لأفضل الممارسات في مجال إنتاج وإدارة وتوفير الطاقة، وسيتم تطبيق التقنيات الناشئة والمستقبلية بالتوافق مع التخطيط المرن.

السياحة والتراث:

ضمن شراكتها لتنفيذ الطائف الجديد بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الإعداد لمشاريع تطويرية لسوق عكاظ في الطائف لتحويله إلى وجهة سياحية ثقافية رائدة على مدار العام، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في المحافظة. وشهدت الدورة العاشرة وضع حجر الأساس لأول هذه المشاريع وهو مشروع “جادة المستقبل”.