الفيصل يتسلم تقرير الأرصاد ويلتقي القنصل الألماني

جدة – البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة.

واستمع سموه خلال استقباله مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد الحجيلي، في مقر الإمارة بجدة، إلى موجز عن محتوى التقرير والمُتضمّن إحصاءات عن الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة، إضافةً لحصر مواقع التلوث وتوصيف مفصل عن الوضع البيئي في محافظات المنطقة.

كما التقى سموه في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام الألماني هولغر اوفي زيغلر.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.