الفيصل يتسلم تقرير ديوان المراقبة ويشهد توقيع مذكرة تفاهم

جدة- البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة أمس التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة .

وتضمن التقرير الذي سلمه لسموه مدير فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة سعد القثامي نتائج تقويم أداء القطاعات والأجهزة الخدمية بالمنطقة خلال العام الماضي ، والمقترحات والحلول المناسبة التي تسهم في رفع مستوى أداء تلك الجهات والارتقاء بالمهام الموكلة إليها بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 .

من جهة أخرى شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الطائف ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان ، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور صالح المؤنس, إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية بين الجانبين، وفقاً لمبادئ التكافؤ، وتبادل الخبرات ، والمصلحة المشتركة ، والنمو المعرفي لكلا الطرفين.