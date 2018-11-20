الفيصل يتسلم تقرير فرع مركز المعلومات الوطني

جدة- واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , في مكتبه بمقر الإمارة بجدة , التقرير السنوي لأعمال فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة.

وتضمن التقرير الذي سلّمه لأمير منطقة مكة المكرمة ، مدير فرع مركز المعلومات الوطني ‏بالمنطقة العميد الدكتور سعد القهيبي ، أبرز أعمال المركز خلال العام 2017 , وفي مقدمتها دعم التحول الوطني نحو الخدمات الإلكترونية الحكومية على المستوى الوطني وتوفير أفضل حلول الأعمال الخدمات التقنية المتطورة لعملائه ، وتعزيز مستوى الأمن الوطني ‏من خلال توفير أحدث التقنيات والأنظمة التي تشمل أنظمة السمات الحيوية , وأنظمة الحدود وتسجيل المسافرين , وخدمات الأنظمة الجغرافية بالإضافة إلى شبكة المعلومات الوطنية السياحية شموس.

واشتمل التقرير على خطوات المركز للتوسع في برنامج الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات التي توفر للمراجعين مختلف الخدمات المطلوبة من قطاعات وزارة الداخلية.

كما تضمن التقرير برامج تنمية القدرات البشرية في المجالات التقنية والإدارية للقطاعات العاملة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتوفير الخدمات المساندة والدعم للعملاء على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال الموحد.

واشتمل التقرير كذلك على نبذة عن مشاركة المركز في مبادرة “طريق مكة” الخاصة بتبصيم حجاج ماليزيا وإندونيسيا في بلدانهم وتوفير الاجهزة والشبكات المطلوبة لها مع فريق فني يعمل على مدار الساعة لتوفير الصيانة والمساندة الفنية في كلا البلدين ، علاوة على الإشراف على أسبوع جايتيكس العالمي للتقنية في دبي عامي 2017 و 2018 .