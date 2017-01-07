الفيصل يتسلم تقرير قطار المشاعر المقدسة

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جدة – عبد الهادي المالكي

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة, تقرير تقييم تشغيل قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1437هـ .

وأوضح التقرير أنه لم يتم رصد أي عطل بالأنظمة أو القطارات أو التجهيزات القائمة في المحطات ومركز الصيانة والتشغيل والتحكم خلال عملية التشغيل في موسم حج 1437هـ . كما أبان أن قطار المشاعر نقل جميع حملة التذاكر البالغ عددهم حوالي (311) ألف راكب بين المشاعر المقدسة في أقل من الأوقات المحددة لذلك، وتم تحصيل الأداء أكثر من 100% عن المخطط له في جميع مراحل النقل, مشيرًا إلى أنه باستخدام القطار أمكن الاستغناء عن العديد من المركبات الصغيرة والحافلات في جنوب المشاعر المقدسة، مع اقتراح التطوير المستمر والمزيد من الاستثمار لتنفيذ مسارات قطارات أخرى.

واستعرض التقرير الجهود التي بذلت في تشغيل قطار المشاعر خلال موسم الحج الماضي، خاصةً في الشق التوعوي ومن بينها توزيع مطويات تعريفية بسبل استخدام القطار وإعداد أفلام توعوية بثلاث لغات (عربية – انجليزية – أوردو ) للفئات المستهدف نقلها بالقطار خلال الموسم عن مدى رضاهم عن هذه التجهيزات والمرافق الصحية والنظافة وأجاب 74% من الركاب أنهم كانوا راضين كل الرضا عن التجهيزات بالمحطات و 18% رضا متوسط، وأجاب فقط 7% بأنهم غير راضين وهي نسبة ضئيلة جدًا بالمقارنة مع السنوات الماضية, أما فيما يتعلق بالتجهيزات داخل القطار فقد بلغت نسبة 95%، فيما كان الرضا العام 97% على أداء قطار المشاعر.