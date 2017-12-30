الفيصل يتفقد الجناح الخاص بوزارة الحج والعمرة في معرض إعمار مكة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، مساء أمس , الجناح الخاص بوزارة الحج والعمرة المشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لمشاريع إعمار منطقة مكة المكرمة , المقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات .

وكان في استقبال سموه معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، الذي رحب بسموه واصطحبه في جولة تفقدية، مقدماً لسموه شرحاً لما يضمه جناح “الوزارة” من مقتنيات، تتمثل في العديد من الصور الفوتوغرافية والنماذج والمجسمات والتصاميم، إضافة لعدد من المشروعات الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن ، كنظام إدارة وتتبع وإرشاد حافلات ضيوف الرحمن ومشروع النقل الترددى بالمشاعر المقدسة، التي تم تنفيذها في أرض الواقع، بالإضافة إلى المشروعات والبرامج “التقنية” الخاصة بالوزارة، التي أتاحت للحجاج والمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات المقدمة لهم، والقيام بإجراءاتهم في بلادهم وقبل قدومهم، وحققت الانسابية والشفافية المطلوبة، لتحصد “الوزارة” العديد من الجوائز المحلية والأقليمية والدولية، جراء تفوقها وتميزها في تطبيقها، بجانب توسعها في تطبيقات الأجهزة الذكية.