الفيصل يتفقد محافظتي الكامل وخليص.. اليوم

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جدة – البلاد

يتفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، أمس محافظتي الكامل وخليص ، يطلع خلالها على سير المشاريع التنموية والحيوية في المحافظتين واحتياجات ومطالب الأهالي بهاتين المحافظتين .

وأفاد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن زيارات الأمير خالد الفيصل تأتي لتحقيق الهدف الذي وُضع في إستراتيجية المنطقة لبناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ،

مشيراً إلى أن سموه سيُعلن خلال الزيارة عن المشاريع المنجزة والمعتمدة ، كما يلتقي الأعيان ومديري الدوائر الحكومية في محافظتي الكامل وخليص ، ويجتمع مع المجلس المحلي لاستعراض سير المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها.

وبين أنه خلال السنوات الثمان الماضية لجولات سمو أمير منطقة مكة المكرمة على المحافظات شهد إطلاق حزمة من المشاريع التنموية شملت التعليم والصحة والمشاريع البلدية وغيرها ، مشيراً إلى أن محافظة الكامل ارتفع بها عدد محطات توزيع الكهرباء إلى 476 محطة بعد أن كانت 252 محطة ، فيما بلغ عدد المشتركين 7302 مشترك ، وشهدت ارتفاع عدد المراكز الصحية إلى 11 مركزا ، إلى جانب إنشاء مستشفى عام بسعة 50 سريراً ،

وكذا تم تدشين فرع للجامعة يضم 3 كليات بطاقةٍ استيعابية تُقدر بنحو 5800 طالبا يدرس بها حالياً 1352 طالبا وطالبة ، في حين بلغت كمية المياه التي تضخ للمحافظة 4075 مترا مكعبا ، بالإضافة إلى إستحداث 23 مشروعاً بلديا .

وأشار الدوسري إلى أن محافظة خليص شهدت ارتفاع عدد محطات التوزيع من 1020 محطة إلى 1902 محطة ، فيما بلغ عدد المشتركين 20721 مشتركا ، وتم إنشاء مستشفى عام بطاقة 65 سريرا ، إلى جانب زيادة المراكز الصحية إلى 10 مراكز ، وكذلك افتتاح سمو أمير المنطقة فرعاً للجامعة بالمحافظة ، وكذا 4 كليات شهدت تخريج 65 طالباً كأول دفعة قبل نحو عامين ،

وتقدر الطاقة الاستيعابية للفرع بـ 12 ألف طالب ، ويدرس بها حالياً 2752 طالبا وطالبة ، بالإضافة إلى زيادة ضخ المياة بـ 250 ألف متر مكعب عما كانت عليه في وقت سابق ، ومشاريع بلدية بنحو 18 مشروعاً شملت الحدائق ، والسفلة والإنارة وتنفيذ مشاريع للطرق .

مما يُذكر أنه وخلال جولة سمو الأمير خالد الفيصل لمحافظة الكامل العام الماضي ، تم إنشاء محطة تحويل كهرباء وتعزيز التغذية في المحافظة ومراكز تابعة لها إلى جانب 10 مشاريع للمياه شملت إنشاء خزان بسعة 10 آلاف متراً مكعبا ، وخط ناقل للمياه بطول 38 كيلو مترا ، وحفر آبار ، ومحطة تنقية ومعالجة المياه ، و 17 مشروعاً بلدياً وإنشاء مركز خدمات الكامل ، والمدينة الشبابية ،

إضافة لممرات المشاة وأرصفة وسفلتة وإنارة ، إضافة لــ 4 مراكز صحية ، و3 مشاريع للطرق . وفي محافظة خليص دشن سمو أمير منطقة مكة المكرمة مشاريع طرق نقل زراعية ، ومحطات كهرباء لتعزيز الطاقة في المحافظة والمراكز التابعة لها ، وكذلك مشاريع لتحسين شبكات الكهرباء الحالية ، وتنفيذ توسعة محطة كهرباء المحافظة، وتمديد خط المياه المغذي لمستشفى خليص العام .