الفيصل يتفقد مركز استقبال ضيوف الرحمن في طريق الحرمين

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، مركز الاستقبال والترحيب بضيوف الرحمن الواقع على طريق الحرمين ( مكة – جدة)، والذي اعتمد سموه التصاميم النهائية لتطويره وسيتم الانتهاء منه خلال العام المقبل 1440هــ

كما استقبل سموه عدداً من الحجاج القادمين عبر المركز.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن المشروع الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة

ويقع على مساحة تقدر بنحو 448 ألف م 2 ويحوي مواقف تتسع لأكثر من 4 آلاف مركبة ويضم 8 مسارات

كما يشتمل المركز على مقار للجهات ذات العلاقة تستوعب 800 موظف

ويضم كذلك مسجداً وساحات تتسع لأكثر من 20 ألف مصل

وسيتم إنهاء إجراءات الحجاج في المركز في وقت لا يتجاوز سبع دقائق بعد إنجاز المشروع.

كما يحوي المركز على مبان سكنية وحجز سيارات ومرافق خدمية متنوعة ومركز للفعاليات.