الفيصل يتوج الفائزين بجائزة التميز ويؤكد على الإبداع

جدة – عبدالهادي المالكي

توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة مساء أمس في حفل أقيم في هيلتون جدة، بحضور محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.

وفي مستهل الحفل وصف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الأمسية فلكية وقال في كلمة موجزة”: بما أنها أمسية فلكية فسوف تكون كلماتي فلكية، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الاخوة والاخوات لا تميز إلا بإبداع ولا إبداع إلا بابتكار ولا ابتكار إلا بثقافة وعلم، التهنئة للفائزين والشكر للحاضرين”.

وألقى الدكتور هشام الفالح أمين عام جائزة مكة للتميز كلمة قدم فيها شكره لسموه، الذي وجه بإنشاء هذه الجائزة قبل عشرة أعوام لتسهم في بناء إنسان المنطقة، وعلى دعمه وعنايته للارتقاء بالجائزة عاماً تلو الآخر.

وعرض فيلم وثائقي عن رحلة التميز وجهود الجهات الفائزة بالجائزة في فروعها التسعة، وكرم الأمير خالد الفيصل وزارة الحج والعمرة، والحملة الإعلامية التوعوية لضيوف الرحمن “الحج عبادة وسلوك حضاري”، مناصفة بجائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة، نظير اسهام وزارة الحج في مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ونجاح حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري” في تحقيق أهدافها خلال الأعوام الماضية.

وفي فرع التميز توجت الدوريات الأمنية بمحافظة جدة، بجائزة التميز الإدارية، بعد أن حققت معدل زمن قياسي في مباشرة الحالات في وقت لا يتجاوز 6 دقائق و56 ثانية، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 11 دقيقة، ونال جائزة فرع التميز الثقافي، ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة..؟» نظير جهود الملتقى المميزة في استثمار كل المقومات التي تمتاز بها المنطقة من أجل تطوير العمل الثقافي والفكري في المنطقة.

وذهبت جائزة فرع التميز العمراني لصالح وزارة المالية ممثلة في إدارة الإنشاءات بمكة المكرمة، نظير جهودها في الإشراف على تنفيذ مشاريع الحرم المكي الشريف، عن «مشروع تأهيل بئر زمزم الذي أشرفت عليه الإدارة» وتم الانتهاء منه في وقت قياسي رغم التحديات التي صاحبت تنفيذ المشروع.

كما تُوّجت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ومركز العمليات الموحد 911 بوزارة الداخلية، بجائزة فرع التميز الاجتماعي، مناصفة بينهما لجهودهم في مجال تقديم الخدمات الإنسانية، بتوفير كافة سبل الراحة للحاج والمعتمر والزائر، ورفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية والمجتمعية لدى كافة شرائح المجتمع وخاصة بالمدارس ومراكز الرعاية الصحية. وفي فرع التميز الاقتصادي توجت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالجائزة، حيث وفرت مدينة عصرية متكاملة بيئياً واجتماعيا واقتصاديا وتوظيف مقومات المنطقة الجغرافية والطبيعية فيها، كما حصدت أمانة محافظة جدة جائزة فرع التميز البيئي، عن مساهمتها في مشروع تحسين الواجهة البحرية لمحافظة جدة.

وجاءت جائزة التميز العلمي والتقني، مناصفة بين حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الذي ساهم في نشر أخبار التنمية بمحافظات المنطقة بأسلوب إحترافي ومساهمته الفاعلة في إيضاح الحقائق والرد على الشائعات بشكل سريع، مع الشاب سامي الشيباني عن مبادرته ” السناب الأمني” لقيامه بعرض بعض الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في الميدان، وتغطية العديد من العمليات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية.

فيما توج عن جائزة فرع التميز الإنساني، مناصفة بين، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بالعاصمة المقدسة، مع محافظة جدة، لرعايتهم الشاملة لأسر السجناء والمفرج عنهم وتحقيق أهداف الرعاية الشاملة مع تطوير برامجهم الإصلاحية داخل السجون.