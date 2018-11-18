الفيصل يتوج الفائزين في البطولة الدولية لجمال الجواد العربي

توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي والتي أقيمت في مزرعة الصواري الدولية بجدة بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي .

وفي بداية الحفل شاهد سموه عرضا لقفز الحواجز للأفراس المشاركة في البطولة ، بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة .

عقب ذلك سلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الجائزة الذهبية للفائز بالمركز الأول في البطولة والجائزة الفضية للفائز بالمركز الثاني فيما تسلم الفائز بالمركز الثالث الجائزة البرونزية المخصصة لهذا المركز .

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء والجهات المشاركة في بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي .

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وعدد من رجال السلك الدبلوماسي وضيوف المملكة وجمع من محبي الخيل العربي الأصيل .