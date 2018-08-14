الفيصل يدشن الفيلم الوثائقي لكسوة الكعبة المشرفة

‏مكة المكرمة – احمد الاحمدي

دشن صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة للعام 1439هـ الفيلم الوثائقي السينمائي (كسوة الكعبة)، وذلك في مكتب سموه بإمارة منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ويعد الفيلم الذي قامت كلٌ من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الإعلام والإتصال -وقناة مكة الفضائية بإنتاجه هو أول فيلم يتحدث عن كسوة الكعبة المشرفة ويبرز الفيلم المترجم للغة الانجليزية جهود الدولة –رعاها الله- في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، متناولاً جميع مراحل الصناعة التي تمر فيها الكسوة على مدار عام كامل من العمل.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس بعثة الحج العمانية الشيخ سلطان الهنائي وعددا من أعضاء البعثة.

ورحب الأمير خالد الفيصل بحجاج سلطنة عمان، سائلا الله لهم قبول نسكهم وأن يعودوا لوطنهم سالمين غانمين، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم وتوفير سبل الراحة لهم.

من جهتهم عبر رئيس وأعضاء بعثة الحج العمانية عن شكرهم للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، نظير الخدمات والتسهيلات التي يجدونها في الأراضي المقدسة، مثمنين لأمير مكة الجهود التي يبذلها لخدمة ضيوف الرحمن والمتابعة المباشرة لأعمال التطوير الدائمة في الأراضي المقدسة.