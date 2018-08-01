الفيصل يدشن حملة الحج عبادة وسلوك حضاري

جدة- واس

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس لجنة الحج المركزية ، في مقر الإمارة بجدة اليوم ، حملة الحج عبادة وسلوك حضاري في موسمها الـــ 11 تحت شعار « الحج رسالة سلام ».

وبتوجيه من سمو أمير منطقة مكة المكرمة ، ومتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، وبمشاركة 30 جھة تمثل القطاعين الحكومي والخاص ، تواصل الحملة في موسمها الحالي ، تنفيذ خطتها لتعزيز السلام عبر الحج بأربع مراحل ، تُعنى الأولى باستقبال ضيوف الرحمن، واستشعار مسؤولية وشرف خدمتهم ، وتستهدف سكان منطقة مكة المكرمة والعاملين في موسم الحج ، فيما تحمل المرحلة الثانية رسالة « لماذا التصريح؟ » وتهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم إصداره ، وتستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة ، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف المرحلة الثالثة التي تحمل رسالة سلوكيات الحج ، إلى التنويه بأبرز السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج ، وتستهدف عامة الحجاج ، وأخيراً المرحلة الرابعة التي تحمل رسالة شكر للعاملين في موسم الحج ، والحجاج على التزامهم بالتوجيهات.

يذكر أن الحملة ومنذ انطلاقها حققت نجاحات كبيرة ، إذ سجلت الحملة بحسب الإحصاءات انخفاضاً في المخالفات والمخالفين أثناء موسم الحج في المواسم الماضية ، وتناقصاً في الحملات الوهمية ، كذلك في أعداد الحجاج القادمين بدون تصريح ، كما دأبت الحملة خلال الأعوام الماضية على تعزيز السلوكيات الإيجابية ، ممثلة في إحترام المكان والحدث والإنسان ، واحترام الأنظمة ، وسعت عبر مضامينها لتنمية إحساس الحاج والمعتمر بمسؤوليته ، وتشجيعه على المبادرة بتغيير سلوكياته واستشعار دوره الإنساني المسلم المتحضر ، إزاء الحجاج وأداء الفريضة.

وحرصت الحملة منذ أن أطلقها سمو أمير منطقة مكة المكرمة قبل نحو 10 أعوام ، على تسخير إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية لخدمة الحجيج ، وفعلت رؤية إمارة المنطقة التي تؤكد أن الحج عبادة وسلوك حضاري ، ومن هذا المنطلق نفذت الحملة برنامجا توعويا متكاملا للارتقاء بتنمية إنسان المنطقة، ليتحقق على يديه النهوض بمستوى خدمات ضيوف الرحمن ، ولتأصيل ثقافة تقديس البلد الحرام خلال موسم الحج لكل من ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة ومختلف أطياف المجتمع.