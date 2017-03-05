الفيصل يدشن حملة تحذير الشباب من المهدئات

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جدة – عبد الهادي المالكي

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم الأحد في مقر الإمارة بجدة، انطلاق الحملة التوعوية لسوء استخدام الأدوية الوصفية وخصوصا الأدوية النفسية والعصبية، والتي تنظمها وكالة الإمارة للشؤون الأمنية ، وتأتي هذه الحملة بعد أن لاحظت الإمارة من خلال تقارير أمنية توجه بعض الشباب لاستخدام هذا النوع من الأدوية لغير أغراض التداوي.

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المشرف على الحملة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، أن الحملة التوعوية تهدف لتثقيف شرائح المجتمع وخصوصا فئة الشباب بمخاطر سوء استخدام الدواء دون وصفة ولغير أغراض التداوي خصوصا المهدئات النفسية ، مع رفع الوعي لدى جهات صرف الأدوية مثل الصيدليات والمستشفيات بضرورة التأكد من أحقية المريض للأدوية المهدئة والمسكنات العصبية والنفسية.

وأبان وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أن المرحلة الثانية ستركز على التوعية من خلال تثقيف المجتمع بأضرار إساءة استخدام الأدوية ، ورفع الوعي بأخطارها والحد من انتشارها.