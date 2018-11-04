الفيصل يدشن عددًا من خدمات ومبادرات (منشآت)

جدة – إبراهيم المدني

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، برنامج منشأتي 360 والمرحلة الثانية من برنامج طموح للتجارة الإلكترونية” كما أطلق سموه حاضنات السعودية وهي تجمّع وطني لجامعات المملكة وتعمل على توحيد الجهود العاملة في مجال حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال.

وتهدف “منشآت” من تصميمها لبرنامج منشأتي 360 إلى قياس أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق قياس الأداء الذاتي والشامل، بهدف معرفة نقاط القوة والتحدي لديها وتنمية قدراتها ومساعدتها في جذب المستثمرين.

ويقدم البرنامج من خلال قياس الأداء الذاتي، تقرير يوضح نقاط التحدي لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على رفع مستوى أداء المنشأة ومعالجة نقاط التحدي، فيما يعمل قياس الأداء الشامل على تقييم وتحليل القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق محللين ماليين، وبناءً على مخرجات التقييم تحصل المنشأة على شهادة معتمدة من “منشآت”، تؤهلها للاستفادة من البرامج والمبادرات والحلول التمويلية التي تقدمها “منشآت” والجهات الداعمة.

الجدير بالذكر أن التسجيل في برنامج منشأتي 360 متاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الإلكتروني monshati360.sa، علماً بأن جميع مخرجات البرنامج تقدم مجاناً وبدعم كامل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في حين أن التسجيل متاح في برنامج طموح للتجارة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني.