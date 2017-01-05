الفيصل يدشن مشاريع الكامل وخليص بتكلفة 1.1 مليار ريال

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جدة – واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته أمس لمحافظتي الكامل وخليص , 4 مشاريع تابعة لجامعة جدة فرع الكامل ، تتمثل في تنفيذ السور الخارجي ومبنى الادارة والسنة التحضيرية ومبنى كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات .

وأطلق سموه 11 مشروعا لبلدية الكامل تتمثل في (3) مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ، وتسوير مقابر ، وإنشاء مركز حضاري ، وتحسين وتجميل المداخل ، وتنفيذ مزلقانات للطرق بالاودية ، وحمايات خرسانية للطرق ، وإنشاء حدائق عامة وملاعب وسفلته وإنارة ،

فيما دشن سموه مشروعا تابعا لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ، إنشاء مصلى للعيدين بمركز شمنصير ، إضافة لـ (16) مشروعاً لحفر آبار تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة .

وافتتح سمو أمير منطقة مكة المكرمة مشروع الدائرة المزدوجة من محطة تحويل محافظة خليص إلى محافظة الكامل بطول (65) كم ، لمجابهة الاحمال المستقبلية ، بجانب مشاريع توصيل الكهرباء للمشتركين وتعزيز شبكات التوزيع .

وأطلع سموه على سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة الكامل ، منها مشروعين تابعين لجامعة جدة فرع الكامل ، تتمثل في انشاء مبنى كلية العلوم والآداب والسنة التحضيرية مع البنية التحتية بالكامل ، ومشروع انشاء كلية الأعمال مع البنية التحتية ، ومشروعين تابعين لوزارة البيئة والمياه والزراعة ، ومشروع خط ناقل من سد المرواني الى خزان الكامل ، و(4) مشاريع تابعة للبلدية ، و (4) مراكز صحية ،

ومشروعين للتعليم ، ومشروعين تابعة لوزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد ، ومشروعا لوزارة النقل ، ومشروعين لشركة الكهرباء ، ومشروعا لوزارة الاسكان ، إضافة لمشروع المدينة الشبابية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الكامل.

واستعرض سمو أمير منطقة مكة المكرمة المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة خليص ، مشروع إنشاء جسر وادي غران ، ومشروع إنشاء أسواق شعبية بخليص، ومشروع سفلتة وأرصفة للأمانة البلديات المحور الشمالي ،

فيما دشن سموه عددا من المشاريع ، تشيد وإنشاء ساحات ببلدية خليص ، وتأهيل وتطوير الأحياء القديمة والعشوائية والمنفذة في حي المقر وحي النزهة وحي البرقا ، وتأهيل أقدم وأعرق حي – حي المغاربة – بالمحافظة ، وتحسين المداخل ،

مفتتحاً مشاريع صحية منها مبني مركز الرعاية الصحية الأولية بستارة ، ومشروعي مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بخليص ، ومبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بالظبية والجمعة.

وكشف الأمير خالد الفيصل أن المشاريع المنفذة والجاري العمل فيها بمحافظتي الكامل وخليص تقدر قيمتها بنحو مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون ريال ، مشيراً سموه إلى أن المشاريع في محافظة الكامل بلغت قيمتها 788 مليون ريال ، وفي محافظة خليص بقيمة 370 مليون ريال ، وجميع هذه المشاريع تنموية مهمة جدا ، والأهم من تلك المشاريع ، مستوى الثقافة والوعي الذي يتمتع به إنسان هذه المحافظات.

وأكد سموه أن عجلة التنمية تسير ولم تتوقف منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – يرحمه الله – حتى اليوم ، معلنا أن الطريق بين محافظتي خليص والكامل يتم العمل على تطويره وتوسعته ليكون طريقا مزدوجا.