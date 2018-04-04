الفيصل يدشن مشروع القرية النموذجية بقريتي طفيل والسعدية

جدة- واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، ولسمو وزير الداخلية ، على اهتمامهم بكل ما من شأنه تقدّم ونهضة منطقة مكة المكرمة وغيرها من مناطق المملكة.

جاء ذلك لدى تدشين الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس ، مشروع القرية النموذجية بقريتي طفيل والسعدية بمحافظة الليث، مؤكداً سموه أن مثل هذه المشاريع تعدّ أنموذجاً ناجحاً للعمل الجماعي بين الجهات، مستعرضاً تجربة تنمية مركز ثول ودور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في تطويرها.

وتطرق الأمير خالد الفيصل إلى قصة تطوير ثول ، التي بدأت فكرتها إبان إفتتاح الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يرحمه الله – للجامعة، حيث اقترح سموه أن تشارك الجامعة في التنمية ، وأن تخرج إلى ما وراء أسوارها ، فوجه – يرحمه الله – بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المتطلبات ، وبدأ المشروع في وقت واحد لغاية واحدة ما نتج عنه تطوير ثول.

وأضاف سموه :” أعقب ذلك مشروع تطوير قرية البيضاء ، التي بناها أبناؤها بسواعدهم ، وتمّ تعميم التجربة على بقية محافظات المنطقة ، – وبحول الله – سنكمل المسيرة في هذا الإتجاه بالتزامن مع الخطة الإستراتيجية التنموية الثانية للمنطقة،

مستعرضاً أهداف المشروع الذي يعتبر أحد المشاريع الريادية التي تسعى في المساهمة لتحقيق خطط التنمية المستدامة، إذ يهدف لتصميم وتنفيذ نموذج للقرى التنموية التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، وتساعد على تعزيز البيئة الإيجابية والجاذبة في القرية ، وصولاً إلى رفع مستويات المعيشة ، وتحسين نوعية الحياة في القرية.