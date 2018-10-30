الفيصل يدشن ملتقى بيبان مكة غدًا

يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، غداً ملتقى “بيبان”، في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومحافظ منشآت المهندس صالح الرشيد، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات في جدة.

ويُسهم الملتقى الذي يستمر على مدى أربعة أيام بشكل فعّال في تعزيز التواصل بالأفكار الريادية المميزة، ويبحث سبل الاستثمار لرواد الأعمال، وللشغوفين بتأسيس منشآت جديدة في قطاع الأعمال، بهدف فتح آفاق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون أحد العناصر المهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير عددٍ من الخدمات والمنتجات المميزة لزوّار بيبان.

ويضم ملتقى بيبان مكة ثمانية أبواب تفتح للزوار آفاقًا في المعرفة وريادة الأعمال تتمثل في باب منشآت، وباب الانطلاقة، وباب النمو، وباب ريادة الأعمال، وباب السوق، وباب التمكين، وباب تسهيل الأعمال، إضافة إلى باب التجارة الإلكترونية الذي استُحدث مؤخرًا الذي يقدم ورشَ عملٍ من قِبل خبراء في مجالات التجارة الإلكترونية مع توفير الخدمات المساندة لهذه التجارة الحديثة من توصيلٍ ومدفوعاتٍ وغيرها.

وثمّن المهندس الرشيد، حرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، على دعمهما لإقامة ملتقى بيبان منطقة مكة ليُساهم في تمكين منشآت المنطقة وإثراء الحركة التجارية بها من خلال دعم الأعمال الريادية، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي في مرحلتِه الرابعة بعد بيبان الرياض، وبيبان القصيم، وبيبان عسير، دعمًا من منشآت لأعمال الرياديين في مختلف مناطق المملكة، ووصولًا لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030، من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العائد المحلي من 20-35 في المائة.

يُذكر أن “منشآت” تقيم عددًا من الفعاليات المُساهمة في رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى دعمها وتمكينها وتحرص على تلبية احتياجاتها من خلال تقديم عددٍ من المنتجات والخدمات التطويرية والتدريبية والإرشادية الداعمة لها.