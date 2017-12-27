الفيصل يدعو رجال الأعمال للمشاركة في دفع عجلة التنمية

مكة المكرمة- احمد الاحمدي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ضرورة تحفيز الاستثمارات ودعوة رجال الأعمال للمشاركة في دفع عجلة التنمية في العاصمة المقدسة. ولفت الأمير خالد الفيصل لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إلى ضرورة العمل على أن تكون مدينة مكة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتوفير وتسهيل الفرص الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان على حدٍ سواء.

وخلال اللقاء هنأ أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة العشرين على الثقة التي منحهم إياها المجتمع المكّي ، حاثاً إياهم على التشارك مع القطاع الحكومي لدفع عجلة التنمية وتحقيق التكامل التنموي المنشود ، لافتا إلى أهمية تنظيم منتديات استثمارية إسلامية تستضيفها الغرفة على أن تحمل شعار “استثمر في مكة المكرمة”.