الفيصل يرعى احتفالية الاتحاد

جدة- عبدالعزيز عركوك

أعلن نادي الاتحاد أن مباراته الودية الكبيرة ضمن احتفاليته بمرور 90 عاما على تأسيسه أمام اتلتيكو مدريد يوم الجمعة القادم في جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ستكون تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة،

وبتشريف كريم من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، نيابة عن سموه،

وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضية،

ونادي الاتحاد ينتهز هذه الفرصة ونيابة عن أعضاء شرفه، ومجلس إدارته وجماهيره الغفيرة، ويتقدم بخالص الشكر لمقام سموه الكريم على هذه الرعاية الكريمة.