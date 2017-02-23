الفيصل يرعى تخريج 16182 طالبا بجامعة الملك عبدالعزيز

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جدة- عبدالهادي المالكي

تصوير محمد الحربي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس، حفل جامعة الملك عبدالعزيز بتخريج الدفعة السادسة والأربعين من طلابها للعام الجامعي 1437/1436هـ، بحضور محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس .

وبدئ الحفل بالسلام الملكي ثم مسيرة الخريجين بعد ذلك أقيم حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى احد الطلاب كلمة الخريجين رحب فيها بحضور راعي الحفل وزيارته لمنارة من منارات التعليم في بلادنا الحبيبة للاحتفال بحصاد سنوات من العمر قضيت في سفينة العلم والمعرفة،

مؤكدا أن تشريف سموه ما هو إلا امتداد لدعم حكومتنا الرشيدة لمسيرة البناء والتعليم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – .

إثر ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم الذي ألقاه عميد كلية الطب الدكتور محمود بن شاهين الأحول، معاهدين الله سبحانه وتعالى على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن.

بعدها منح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، الدرجات العلمية المستحقة للخريجين في تخصصاتهم المختلفة بعد إنهاء الطلاب متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقا للمناهج والخطط المعتمدة.

ورفع الدكتور اليوبي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته لمهرجان تخرج الدفعة السادسة والأربعين ،

مشيراً إلى أن خريجي الجامعة في ازدياد مطرد كل عام، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – .

عقب ذلك ألقى عميد القبول والتسجيل المكلف الدكتور عابد بن عبدالله المشايخي كلمة أوضح فيها أن عدد الخريجين المحتفى بهم في هذا الحفل بلغ 16182طالباً من مختلف التخصصات والدرجات العلمية في مقر الجامعة الرئيس وفروعها منهم 1037طالباً من مرحلة الدراسات العليا و 15145 طالباً من مرحلة البكالوريوس في جميع التخصصات العلمية،

متمنياً للخريجين دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية ثم أعلن وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الدكتور هشام برديسي أسماء المكرمين من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس.

وفي ختام الحفل قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة بتكريم الطلاب المتفوقين الذين تشرفوا بالسلام على سموه .