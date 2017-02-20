الفيصل يرعى حفل تكريم الحائزين على جائزة الوطن لأفضل 100 علامة تجارية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس, حفل تكريم الحائزين على جائزة “الوطن” لأفضل 100 علامة تجارية الأكثر رواجاً للعام الماضي 2016م , في نسختها الثالثة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر, وعدد من المسؤولين وكبار الاقتصاديين, ورجال المال والأعمال من داخل المملكة وخارجها, وذلك بفندق هيلتون جدة .

وكانت الجائزة التي أطلقتها مؤسسة عسير للصحافة والنشر, ضمن مبادرة صحيفة “الوطن”، لتكريم أكثر العلامات التجارية السعودية رواجاً, في العام 2013م، حيث اسـتكملت المؤسسة الدراسة العلمية لاختيار أشهـر 100 علامة تجـارية سـعودية, بالتعـاون مع شـركة أبسوس للدراسات والأبحاث, حيث حُددت الشـركات والمؤسسات السعودية التي ستكرم

والبالغ عددها 19 قطاعاً مثّلت كل أوجه الأنشطة الاقتصادية والتجارية , والصناعية , والاجتماعية , والخدمية . وشملت القطاعات التي سلّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الجوائز لممثليها، وكالات السـيارات, والمصارف , والتأمين , والمقاولات , والتطوير العقاري , والمستشفيات والصيدليات , والصناعات الغذائية , والنفط والصناعات الثقيلة ,

إضافة إلى الخدمات العامة والمرافق ,والاتصالات , ووكلاء السفر والسياحة , وتجارة التجزئة , والمياه المعدنية , والأسواق الغذائية , والمطاعم , والساعات والمجوهرات , والعود والعطور , والأقمشة وغيرها. وفي ختام الحفل تسلّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة, هديةً تذكارية من سمو رئيس مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر، عبارة عن صفحة أولى لعدد صحيفة “الوطن” المتضمن خبر تعيين سمو الأمير خالد الفيصل مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة.