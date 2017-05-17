الفيصل يرعى ختام ملتقى مكة الثقافي اليوم

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جدة- واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم فعاليات الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان “كيف نكون قدوة”, وذلك في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويأتي هذا الاحتفال بعد نحو 7 أشهر من العمل في ملتقى مكة الثقافي والمشاركة الفاعلة التي حولت محافظات منطقة مكة المكرمة إلى ورش عمل ميدانية, حيث جرى التحضير للحفل ليخرج بشكل ابداعي يتناسب مع ملتقى مكة الثقافي ووفق توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة أن يكون هذا الملتقى منصة وطنية للإبداع والحضارة في كل أعماله.

ووجهت أمانة الملتقى نحو 5 آلاف دعوة, حيث تركت مساحات كافيه تعادلها لإتاحة الفرصة لحضور كل من يرغب الحضور من مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة, إضافة إلى دعوة مفتوحة للجميع لحضور الحفل الختامي في الصالة المغلقة والذي يعد اخر فعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال العام الحالي.

وستشهد فعاليات الحفل الختامي عرضا مرئيا لأعمال ملتقى مكة الثقافي ومشاركات الجهات، إضافة إلى عرض لوحة فنية صيغت بأبيات شعرية للشاعر صالح الشادي تتناسب مع مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان “كيف نكون قدوة, ثم كلمة لراعي الحفل سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ثم تكريم الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي والمشاركين .