الفيصل يرعى مسابقة المهارات الوطنية بجدة

شارك عبر واتساب

جدة-غفران إبراهيم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة فعاليات مسابقة المهارات الوطنية السعودية التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في محافظة جدة خلال الفترة من 23-25 جمادى الأولى القادم ، حيث تقام للبنين في مقر المعهد الصناعي الثانوي ، وللبنات في مقر الكلية التقنية للبنات ،

وتعتبر هذه المسابقة أحد أهم نتائج انضمام المملكة لمسابقة المهارات العالمية، والتي تعد الوحيدة على مستوى العالم التي تقام للمهارات والحِرف التقنية على شاكلة الألعاب الأولمبية كل سنتين، بمشاركة نحو (700) شاب دون سن الثالثة والعشرين ويمثلون قارات العالم، والتي تتنافس في أكثر من (50) مهارة اقتصادية وتكنولوجية وصناعية وحرفية، وتعزز هذه المسابقات مسؤولية التدريب التقني والمهني في الدول المشاركة.

وثمن معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد موافقة ورعاية سموه لهذا الحدث الأهم تقنياً وعلمياً على مستوى المملكة ودعمه الدائم لبرامج التدريب التقني والمهني ، منوهاً بأهمية المسابقة التي تستضيفها محافظة جدة في نسختها الثانية ، معتبراً أن المسابقة تعد حدثاً علمياً بارزاً يضاف إلى ما تتميز به المحافظة كمنصة لاستضافة مثل هذه الفعاليات. وأشار إلى أن المسابقة تعمل وفق أنظمة ومعايير المسابقة العالمية للمهارات في كافة مجالاتها من حيث الشروط والاختبارات والتحكيم ، ودعا الشباب ذوي المهارة للتسجيل والمشاركة في المسابقة التي ستؤهلهم للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات التي تستضيفها أبوظبي أكتوبر القادم.

من جهته ، أعلن الدكتور راشد بن محمد الزهراني نائب محافظ المؤسسة للتدريب ، الرئيس العام للمسابقة عن فتح باب تسجيل المتسابقين والمشاركين في دورة هذا العام على الرابط (http://www.saudiskills.sa) في مجالات المهن الصناعية والخدمية والتي تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى نشر أهمية المهارة التقنية والتشجيع على الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين السعوديين والسعوديات ممن هم تحت سن (23) سنة والمكتسبين للمهارة في فروع (الرسم بالحاسب – تصميم صفحات الانترنت – الحلول البرمجية للأعمال – التمديدات الكهربائية – إدارة نظم الشبكات – الإلكترونيات – تقنية السيارات – التبريد والتكييف – اللحام – الأزياء – الخراطة باستخدام تقنية CNC – تصفيف الشعر – الروبوتات المتحركة). وأكد أن المسابقة رصدت للفائزين في فروعها الثلاثة عشر مبلغ ( مليون وثلاثمائة ألف ريال) حيث يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في كل مهارة على مبلغ (50) ألف ريال، والفائز بالميدالية الفضية في ذات المهارة على مبلغ (30) ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية البرونزية على مبلغ (20) ألف ريال في ذات المهارة.