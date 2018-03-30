الفيصل يرفع الشكر لخادم الحرمين ويستقبل أمين العاصمة المقدسة

جدة- البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أسمى الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الانتهاء من مشروع تهيئة بئر زمزم بالمسجد الحرام , خدمة لقاصديه.

وقال سموه في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين: “أرفع لمقامكم الكريم- أيدكم الله – أسمى آيات الشكر والعرفان، باسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة على توجيهاتكم السديدة والرشيدة بتنفيذ مشروع تطوير بئر زمزم، والذي أنجز في فترة وجيزة خدمة لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزائرين, وإنفاذ المشروع بفضل من الله- عز وجل- دون تأثر الطواف أو تأخر المشروع”.

وأضاف سموه: “إن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تخدم ضيوف بيت الله من المعتمرين والحجاج، ما هي إلا امتداد لجهود القيادة من عهد المغفور له -بإذن الله – الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه – وملوك هذه البلاد الغالية إلى عهدكم الزاهر الميمون, وعلى رأس هذه المشاريع الرعاية والعناية بالحرمين الشريفين وتوسعتهما خدمة للإسلام والمسلمين ولتحقيق الراحة والطمأنينة لأداء شعائرهم بكل يسر”.

وسأل سمو الأمير خالد الفيصل المولى – عز وجل – أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يجعل ما يقدم من عطاء وسخاء للحرمين الشريفين وللمدينتين المقدستين في موازين حسناته، وأن يحفظ بلادنا العزيزة من كل مكروه تحت قيادتكم المباركة وعهدكم المبارك”.

من جهة أخرى، استقبل سموه بمقر الإمارة بجدة, أمين العاصمة المقدسة المُعيّن حديثا المهندس محمد القويحص.

وهنأ سموه المهندس القويحص بالثقة الملكية بتعيينه أميناً للعاصمة المقدسة، حاثاً إياه على بذل الجهود وتسخير الإمكانات للنهضة بأقدس البقاع وتوفير الخدمات لقاصديها، سائلا الله له العون والتوفيق.

وخلال اللقاء استعرض الأمير خالد الفيصل خطط أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة، فيما عبر المهندس القويحص عن فخره بثقة القيادة، مؤكداَ أن هذه الثقة، وكلمات أمير مكة المكرمة ستكون – بعون الله – دافعا له لتحقيق التطلعات، والآمال؛ خدمةً لمكة وقاصديها.