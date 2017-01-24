الفيصل يستعرض مشروع إعادة بناء المدارس الحكومية بمكة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة أمس مشروع إعادة بناء المدارس الحكومية في المواقع الاستراتيجية بمكة المكرمة بمشاركة القطاع الأهلي.

وبحسب العرض الذي قدمته وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير للمباني الذي يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعليم في ظل الحاجة الماسة لإنشاء مباني حكومية ذات طاقة استيعابية أكبر شاملة للخدمات التعليمية المناسبة وتأمين مصدر أخر للصرف على المشاريع الحكومية بما يخفف الضغط على ميزانية الدولة مع الأخذ في الاعتبار تطوير المدارس الحكومية بمواصفات عالية، بأقل التكاليف بمشاركة القطاع الخاص بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

وسيحقق المشروع إنشاء مباني حكومية ذات طاقة استيعابية أكبر مشتملة على خدمات تعليمية مناسبة ويعوّض إزالة العديد من المباني المدرسية الحكومية بسبب المشاريع التطويرية التي تشهدها مكة المكرمة ويخفف أيضاّ من تنامي عدد المدارس المسائية بسبب المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة،

والإسهام في تصحيح أوضاع طلاب وطالبات مدارس الجاليات وزيادة الفصول الدراسية في المباني الحكومية القائمة ويقلل في ذات الوقت ارتفاع الكثافة الطلابية فيها، إلى جانب استيعاب الزيادة المتنامية في أعداد السكان الذي يولد ضغطا على القدرة الاستيعابية للمباني المدرسية.

وسيعمل المشروع على خفض تكلفة الانفاق التعليمي بإسناد تنفيذ هذه المشاريع للمستثمرين واقتصار دور الوزارة على الإشراف ويحد من تقادم عمر المبنى الحكومي القائم والحاجة المستمرة لأعمال التأهيل والصيانة الأمر الذي يمكّن من استيعاب طلاب و طالبات المدارس المستأجرة والمسائية في الأحياء المجاورة.