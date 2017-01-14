الفيصل يستقبل السفيرين أبو الخيور وطيب

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جدة – البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مؤخرا، مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة السفير جمال أبو الخيور ،

والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد أحمد طيب اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين .

وقدّم سموه شكره وتقديره للسفير طيب نظير جهوده أثناء فترة عمله مديرا عاما لفرع وزارة الخارجية بالمنطقة، مهنئا السفير أبو الخيور بمناسبه تعيينه مديراً عاماَ للفرع ، متمنياً لهما مزيداً من التوفيق والنجاح.