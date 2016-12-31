الفيصل يستقبل السفير الأمريكي والقنصل التونسي

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جدة – عبد الهادي المالكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وجرى خلال الاستقبال الذي تم مؤخرًا تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل سموه في مكتبه بجدة، القنصل العام التونسي لدى المملكة سامي السعيدي.

وجرى خلال الاستقبال الذي تم مؤخرًا تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.