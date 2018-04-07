الفيصل يستقبل القنصل اللبناني والمندوب الأفغاني

جدة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة يوم أمس الأول القنصل العام اللبناني علي قرانوح.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى سموه في مقر الإمارة بجدة، أمس الأول المندوب الدائم لجمهورية أفغانستان لدى منظمة المؤتمر الإسلامي السفير محمد ولي نعيمي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض دور الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مواجهة التحديات، وبرامج المنظمة الرامية لدعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ التطرف.