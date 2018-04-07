محليات

الفيصل يستقبل القنصل اللبناني والمندوب الأفغاني

كتبه albilad_adminaccess_time21 / رجب / 1439 هـ       7 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة يوم أمس الأول القنصل العام اللبناني علي قرانوح.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى سموه في مقر الإمارة بجدة، أمس الأول المندوب الدائم لجمهورية أفغانستان لدى منظمة المؤتمر الإسلامي السفير محمد ولي نعيمي.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض دور الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مواجهة التحديات، وبرامج المنظمة الرامية لدعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ التطرف.

albilad_admin

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *