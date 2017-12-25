الفيصل يستقبل النائب العام ويرعى مؤتمر تطوير مكة

جدة- عبد الهادي المالكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , بمقر الإمارة في جدة , معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب , وعددا من قيادات النيابة العامة الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرحٍ مُفصل عن أعمال النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة , وخططها المستقبلية الرامية لتوسيع أعمالها في المحافظات , وسُبل تعزيز التعاون بين الإمارة والنيابة العامة بما يحقق الأهداف المنشودة. من جهة ثانية يرعى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، تُنظم هيئة تطوير مكة المكرمة خلال الفترة من 8-11 من شهر ربيع الآخر الجاري المؤتمر الدولي , عن مشاريع التطوير والتعمير بمنطقة مكة المكرمة , وذلك بفندق هيلتون جدة . ويُسلط المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام الضوء والتعريف خارجيا بالمشاريع العمرانية والتطويرية التى تم أو جاري تنفيذها في المنطقة , وإبراز اهتمام قطاعات الدولة بتطوير وتحسين الخدمات والمرافق لسكان وقاصدي مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين .