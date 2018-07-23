الفيصل يستقبل رئيس وأعضاء لجنة المجتمع القانوني

جدة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة امس، رئيس وأعضاء لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال اللجنة، قدمه رئيس اللجنة المحامي نزيه موسى، التي تهدف إلى التواصل مع المستفيدين من خدمات الهيئة السعودية للمحامين، وتكوين كفاءات قانونية قادرة على خدمة المجتمع القانوني، إلى جانب عقد المؤتمرات والدورات التدريبية القانونية لرفع كفاءة مهنة المحاماة عن طريق زيادة الوعي القانوني لدى جميع أطياف المجتمع، إضافة إلى التعاون مع المحاكم والقضاة كجهة خبرة والتنسيق في كل ما من شأنه تطوير مهنة المحاماة.

يذكر أن لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة المكرمة تنبثق عن الهيئة السعودية للمحامين التي يرأسها معالي وزير العدل، وأنشئت بقرار من مجلس الوزراء في العام ١٤٣٦هـ .