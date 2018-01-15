الفيصل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصم للنساء

جدة – البلاد

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصم للنساء بجدة. وقدم سموه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة تكوينه كأول مجلس صم للنساء معين من الهيئة العامة للرياضة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

واستمع سموه إلى شرح عن الأهداف والخطط التي يسعى النادي لتحقيقها خدمة للفتيات الصم ، والرفع من مستواهن في المجالات الثقافية والاجتماعية والارتقاء بمستوى البرامج والأنشطة الخاصة بهذه الفئة والعمل على توفير فرص التوظيف المناسبة لهن في المشروعات الجديدة بالمنطقة .