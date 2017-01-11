الفيصل يستقبل طلاب جامعة هارفارد

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جدة – عبدالهادي المالكي

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مكتبه بجدة مؤخرا عددا من طلاب جامعة هارفارد الأمريكية، والذين يمثلون 14 دولة .

وخلال اللقاء ، أكد أمير منطقة مكة المكرمة في حديثه للطلاب، أن الدين الإسلامي دين وسطية ومحبة وسلام، وينبذ التطرف والإرهاب بكل أشكاله، منوها إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمحاربته واستئصاله.

واستعرض الأمير خالد الفيصل النهضة، التي شهدتها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وحتى اليوم، والتحول الكبير الذي شهده المجتمع في جوانب التنمية والمعرفة ، كما استمع الوفد إلى نبذة عن تجربة إمارة منطقة مكة في التنمية.

يذكر أن وفد الجامعة يزور منطقة مكة المكرمة، واطلع على الجوانب التنموية والتاريخية في عدد من مدنها.