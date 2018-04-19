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الفيصل يستقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time3 / شعبان / 1439 هـ      19 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي المعين حديثاً ، الدكتور زهير الإدريسي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الدكتور الإدريسي بمناسبة تعيينه ، مؤكداً ضرورة العمل على إبراز دور المملكة

وجهودها في دعم التعاون الإسلامي المشترك ، وتعزيز رسالتها الداعية لإرساء دعائم السلام حول العالم.

بدوره عبر السفير الإدريسي عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على كلماته

مؤكداً حرص قيادة المملكة على تحقيق السلامين الإقليمي والدولي ، وعملها الدائم على نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة

ودورها الريادي في خدمة المسلمين وقضاياهم بشتى أنحاء العالم

انطلاقاً من نهجها ورسالتها السامية القائمة على ثوابت وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

abdulslam

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