الفيصل يستقبل مندوب المملكة بالتعاون الإسلامي

جدة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي المعين حديثاً ، الدكتور زهير الإدريسي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الدكتور الإدريسي بمناسبة تعيينه ، مؤكداً ضرورة العمل على إبراز دور المملكة وجهودها في دعم التعاون الإسلامي المشترك ، وتعزيز رسالتها الداعية لإرساء دعائم السلام حول العالم.

بدوره عبر السفير الإدريسي عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على كلماته ، مؤكداً حرص قيادة المملكة على تحقيق السلامين الإقليمي والدولي ، وعملها الدائم على نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة ، ودورها الريادي في خدمة المسلمين وقضاياهم بشتى أنحاء العالم ، انطلاقاً من نهجها ورسالتها السامية، القائمة على ثوابت وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.