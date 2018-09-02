الفيصل يشكر عدداً من القيادات العاملة في الحج

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية شكره وتهنئته لمعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام ، وقائد قوات أمن الحج، ومدير عام الدفاع المدني، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة السقاية والرفادة، ومدير إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية ولأعضاء لجنة الحج المركزية نظير النجاح الذي تحقق خلال موسم حج 1439هــ , ومغادرة 631604 حجاج لأراضي المملكة (حتى يوم أمس السبت) بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبين الأمير خالد الفيصل في برقية خطية ” الحمد لله على ما أنعم به على ضيوفه من أداء مناسك حج عام 1439هــ بكل يسر وسهولة وأمان ، وعلى تشريفه وتوفيقه وسداده لنا في هذه البلاد المباركة لخدمتهم ومساعدتهم في تحقيق ذلك”.

وأضاف سموه ” أسأل الله أن يجزل الأجر والثواب لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – على ما تم توفيره من خدمات وإمكانات ومشاريع لراحة وسلامة الحجاج وعلى دوام توجيهاته للجميع بالحرص على ذلك، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين على عنايته ودعمه لكافة الجهود المبذولة تجاه تحقيق ذلك ، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على إشرافه ومتابعته لأعمال الحج وسلامة وراحه الحجيج “.

وتابع أمير منطقة مكة المكرمة قائلا ” نشيد بالجهود المبذولة لكافة الجهات الحكومية والأهلية والمتابعة والتنسيق والتكامل الذي كان واضحاً وملموساً وكان له أكبر الأثر في نجاح موسم حج هذا العام بتميز ولله الحمد ” ،مضيفاً ” لكم مني ولكافة العاملين معكم ، جزيل الشكر والتقدير على ما بذلتموه لتحقيق هذه النجاح ، مؤملاً أن يتواصل العمل وبذل الجهود لتعزيز النجاح والإيجابيات المتحققة واستثمار ذلك لمواسم العمرة والحج القائمة “.

وختم الأمير خالد الفيصل بقوله ” آمل مواصلة العمل لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بأفضل مستوى خلال الجزء المتبقي من موسم حج هذا العام حتى تمام مغادرتهم وعودتهم لبلادهم سالمين غانمين بإذن الله وهم يحملون أجمل الذكريات عن الفترة التي قضوها في وطننا الغالي وأسأل الله عز وجل لنا جميعاً دوان التوفيق والسداد “.