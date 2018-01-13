الفيصل يشيد بمركز الملك سلمان للإعاقة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بجهود مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في دعم قضايا المعوقين من خلال تنفيذ ودعم الأبحاث العلمية في كافة مجالات الإعاقة وتطوير نشاطات البحوث وبرامج الوقاية والحد من الإعاقة، وتشجيع البحث العلمي.

جاء ذلك لدى زيارة سموه لجناح المركز أمس الأول الخميس، خلال افتتاحه أكبر حديقة ثقافية في ساحة النورس بجدة، ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية التي انطلقت تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”، حيث تضمن الملتقى إطلاق مسابقة في التصميم والبرمجة والتحكم في الروبوت وركن الموهبة والإبداع والاختراع للطلاب, ومبادرة التطبيقات الإلكترونية.

وتأسس مركز الملك سلمان منذ أكثر من 25 عاماً، بناء على فكرة تولدت لدى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس الأمناء بعد أن رأى سموه الحاجة الملحة لسد الفراغ الذي تعاني منه المملكة في مجال البحث العلمي المتخصص في قضايا الإعاقة ومسبباتهاحتى أصبح المركز أحد أهم المراكز البحثية المتخصصة بقضايا الإعاقة على المستوى المحلي والدولي.