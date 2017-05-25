الفيصل يشيد بمشروع برج جدة

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جدة – عبد الهادي المالكي

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن خصوصاً تلك التي تتفق رؤية المملكة 2030.

ولدى اطلاعه على مراحل العمل في برج جدة الذي قدمه الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، بحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر ، أكد الفيصل أن مثل هذا المشروع الكبير داعم مهم للتنمية في المنطقة ، منوها إلى أهمية استكمال مراحل المشروع ليحقق الفائدة المرجوة منه.

وقّدم العرض نبذة عن المشروع ومراحل الإنجاز ، إذ سينتهي العمل فيه نهاية العام 2019 ، ويقع على مساحة 5.3 مليون متر مربع تصل مساحة المرحلة الأولى منه إلى 1.5 مليون متر مربع ، ويشتمل المشروع على فندق ومدارس ومستشفيات ومجمعات تجارية وسكنية فيما يبلغ طول البرج 1000 متر.